Esporte Goianão: como o Goiás vai substituir Élvis No meio da semana, camisa 10 começou no banco e alviverde teve reforço na linha de ataque. Na última rodada, meia será desfalque por ter levado 3º amarelo

O meia Élvis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo no Goiás para o duelo contra o Grêmio Anápolis, e o técnico Bruno Pivetti tem a missão de colocar em campo uma formação que minimize a ausência do capitão esmeraldino. Com o elenco ainda curto, o treinador avalia as melhores soluções para escalar a equipe na partida que valerá a liderança definitiva do G...