Esporte Goianão: Crac vence fora de casa e sobe na tabela Gol de Duda garantiu vitória do Leão do Sul, que assume 3ª colocação do Grupo B, mas pode ser ultrapassado até o fim da rodada

O Crac venceu o Goiatuba por 1 a 0, nesta quarta-feira (9), no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, ultrapassou o adversário na classificação do Grupo B e assumiu a 3ª colocação. Com 7 pontos, o Leão do Sul está empatado com o Vila Nova e se dá melhor no segundo critério de desempate, mas pode ser ultrapassado nesta quinta-feira (10) pelo Tigre. O Goiatuba segue com...