Duas novidades no Campeonato Goiano de 2022, Goiatuba e Morrinhos voltam à elite do futebol goiano e trazem a rivalidade no futebol do Sul goiano. Após protagonizarem boas disputas na Divisão de Acesso, os dois times pretendem e terão a responsabilidade de mostrar a força do futebol da região na 1ª Divisão.

Goiatuba e Morrinhos brigaram pelo título da Divisão de Acesso de 2021. Melhor para o Azulão, que ergueu a taça e voltou à elite após 15 anos. A última aparição da equipe na 1ª Divisão foi em 2006. De lá para cá, o Goiatuba chegou a viver o ocaso entre 2011 e 2018, quando não disputou competições oficiais.

O Azulão voltou com força e conquistou os dois últimos campeonatos que disputou: a 3ª Divisão do Campeonato Goiano de 2019 e a Divisão de Acesso de 2021. Em 2020, devido à pandemia, o clube optou por não participar da Divisão de Acesso, uma vez que a Federação Goiana de Futebol (FGF) tomou a decisão de tornar facultativa a presença dos clubes devido à situação de calamidade. Não haveria punição a quem optasse por não entrar na disputa. Foi o que o Goiatuba escolheu fazer.

O Morrinhos é outro clube que volta à principal cena do futebol goiano após longo hiato, embora não tão longo quanto o do rival Goiatuba. O Tricolor dos Pomares disputou a 1ª Divisão pela última vez em 2012. De lá pra cá, oscilou entre as duas divisões inferiores e ficou sem disputar qualquer competição oficial da FGF em 2016 e 2017.

A ascensão dos dois clubes preenche a lacuna deixada pelo Itumbiara, outro representante histórico da região sul no Campeonato Goiano. O Gigante da Fronteira acabou rebaixado no Goianão de 2021 e terá de disputar a Divisão de Acesso na próxima temporada.

Assim como o Itumbiara, campeão goiano em 2008, o Goiatuba é outro clube do Sul goiano que já foi campeão estadual na elite. A conquista se deu em 1992, quando o Azulão desbancou os clubes da capital e levou a taça. O Crac de Catalão, dono de dois títulos estaduais (1967 e 2004), apesar de se denominar o “Leão do Sul”, geograficamente fica na região sudeste do estado.

Treinador campeão da Divisão de Acesso com o Goiatuba, Gilberto Pereira comemora o retorno e valoriza a rivalidade sadia que Goiatuba e Morrinhos levam para a 1ª Divisão. “O futebol tem essa essência, a torcida rivaliza. Teve época que fomos rivais do Itumbiara, lá na década de 1990, mas o Morrinhos apareceu recentemente”, lembrou Gilberto Pereira.

Na Divisão de Acesso, Goiatuba e Morrinhos travaram embates. No 1º turno, o Tricolor venceu por 1 a 0, no Complexo Esportivo João Vilela, em Morrinhos, mas o Azulão deu o troco no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, ao vencer por 2 a 1 e assegurar o acesso. Nesta partida, o público foi superior a 4 mil torcedores.

“Foi uma rivalidade extrema, o estádio encheu e subimos em cima deles (Morrinhos). Ficou muito legal por tudo aquilo que as duas cidades representam para a região. Isso é muito saudável”, frisou Gilberto Pereira.

No Goianão de 2022, os dois clubes podem não se enfrentar uma vez que o Morrinhos está no Grupo A e o Goiatuba, no Grupo B. Na 1ª fase, as equipes se enfrentam dentro das respectivas chaves. Um duelo só será possível se ambos avançarem para as quartas de final.

“Os dois jogos (da Divisão de Acesso) foram guerras sadias dentro de campo, tanto em Morrinhos como em Goiatuba. Os dois estão agora separados pelas chaves, mas espero que a rivalidade continue”, frisou o técnico Giovanni Rosa, que é radicado há muitos anos no futebol de Morrinhos e conhece bem a região. Ele tem um desejo especial. “Espero que o Morrinhos, junto com o Goiatuba, faça um bom papel para representar o Sul do estado”, completou.

OS DOIS NA 1ª DIVISÃO

Goiatuba Esporte Clube

32 participações

1ª participação: 1971

Última participação: 2006

791 jogos

234 vitórias

235 empates

322 derrotas

39,4% de aproveitamento

854 gols marcados

1056 gols sofridos

Melhor colocação: campeão (1992)

Morrinhos Futebol Clube

3 participações

1ª participação: 2010

Última participação: 2012

54 jogos

13 vitórias

14 empates

27 derrotas

32,7% de aproveitamento

75 gols marcados

105 gols sofridos

Melhor colocação: 7º lugar (2010)