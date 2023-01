O Campeonato Goiano vai se tornar octogenário em 2023 ao realizar sua 80ª edição. Apesar do número elevado, o Goianão é um dos mais jovens estaduais do Brasil. No contexto de 27 campeonatos, incluindo o Distrito Federal, é o sexto mais novo no País. Neste ano, 12 equipes vão disputar o torneio, a partir de quarta-feira (11), quando começa a busca pelo título goiano.

O fato do Goianão ser um dos estaduais mais jovens do Brasil tem relação direta com a organização do esporte e com a fundação de Goiânia, que é uma capital jovem. A cidade, que concentra os principais times do Estado e maiores campeões do Goianão, completa 90 anos em 2023.

A região Centro-Oeste do Brasil possui quatro dos seis estaduais mais jovens do País - confira no mapa abaixo. Outros dois jovens estaduais estão no Norte: Roraimense (77 edições) e Tocantinense, o mais jovem no futebol brasileiro, com 34 edições.

“O Goianão chega à sua 80ª edição sob muita expectativa. Estamos trabalhando para que seja um grande campeonato, com qualidade técnica e competitividade elevadas. Sabemos que as equipes participantes têm condição de apresentar um bom espetáculo e a FGF trabalha para garantir que se apresentem nas melhores condições possíveis”, comentou o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas.

Em 2023, o Goianão terá um novo formato de disputa. A quantidade de times segue a mesma dos últimos quatro anos, com 12 clubes, mas desta vez eles vão se enfrentar em apenas um turno ao longo de 11 rodadas na 1ª fase. Os oito melhores avançam às quartas de final, disputada com jogos de ida e volta, o que se repete até a decisão, prevista para o dia 9 de abril.

“A nova fórmula vai possibilitar uma maior competitividade. Esse foi o principal motivo da mudança, permitir que a disputa fosse o mais equilibrada possível. Além disso, percebemos uma grande movimentação das equipes para reforçar os seus elencos, tanto os times da capital como os times do interior. Podemos esperar o Goianão mais competitivo dos últimos anos”, opinou Ronei Freitas.

O Goianão em 2023 terá Inhumas e Goiânia como novidades. Os times subiram da Divisão de Acesso - a equipe do interior volta ao Goianão após 27 anos de ausência. Também será a edição em que Goiás e Vila Nova tentam acabar com seus maiores jejuns sem a conquista do título Estadual.

Serão 80 jogos neste ano, sendo 66 da fase de grupos e 14 nos duelos eliminatórios. A partida de abertura vai ocorrer na próxima quarta-feira (11), entre Inhumas e Anápolis, a partir das 15h30, no estádio Zico Brandão.

