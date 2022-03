Esporte Goianão: Goiás goleia Crac na ida das quartas de final Em jogo com apagão no estádio, alviverde abre larga vantagem na luta por um lugar na semifinal do Estadual

No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano, o Goiás visitou o Crac na noite desta quarta-feira (9) e voltou com a vantagem na bagagem. O esmeraldino goleou o Leão do Sul por 3 a 0, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Na partida de volta, domingo (13), na Serrinha, às 16 horas, alviverde poderá perder por até dois gols de diferença para av...