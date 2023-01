Depois de subir três posições na rodada, o Goiânia comemorou a vitória sobre um adversário que considera forte no Goianão e a distância que conseguiu colocar da zona de rebaixamento. No sábado (21), o Galo venceu a Aparecidense por 2 a 1, no Estádio Olímpico, chegando à segunda vitória no Goianão - a única derrota ocorreu na estreia, diante do Vila Nova. Depois disso, foram duas vitórias e um empate.

Lucas Oliveira, técnico do Goiânia, comemorou o resultado. “Foi uma vitória de um time competitivo, que veio para brigar por grandes objetivos. Uma vitória que nos coloca numa posição muito boa”, contou o treinador de 42 anos.

Para Lucas, é significativo “vencer um time de Série C de Brasileiro, que tem estrutura e condição financeira boa e que representa bem o Estado de Goiás, que já está há um tempo junto, que mantém sua base e se reforça”.

Na classificação, o Goiânia deixa a 7ª colocação e vai para o 4º lugar. Tem 7 pontos, o mesmo número de Goiás e Crac, que estão à frente nos critérios de desempate. A distância para o Z2 é de 4 pontos. “Fico feliz pelo time ter jogado bem e conquistado uma vitória importantíssima e subido da tabela, ficando por enquanto bem longe da zona do rebaixamento”, concluiu Lucas.

Na vitória sobre a Aparecidense, Nilsinho abriu o placar. João Diogo empatou para o Camaleão. Wallace garantiu a vitória do Goiânia junto com uma atuação decisiva do goleiro Johnathan.

Na próxima rodada, o Goiânia enfrenta o Morrinhos, fora de casa, quarta-feira (25), às 20 horas, no Centro Esportivo João Vilela. A Aparecidense recebe o Inhumas, no mesmo dia, às 20h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo.

