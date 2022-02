Esporte Goianão: Goiatuba anuncia saída de Gilberto Pereira e é 5º clube a trocar técnico No Estadual, o Goiatuba tem apenas 27,7% de aproveitamento e perdeu as duas últimas partidas para o Crac

Após duas derrotas para o Crac, o Goiatuba anunciou a saída do técnico Gilberto Pereira. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (14) e faz do Azulão o quinto clube do Campeonato Goiano a trocar de treinador. A competição teve seis rodadas em disputa até agora. Gilberto Pereira participou da ascensão do Goiatuba nos últimos anos. O treinador comandou a equipe...