Esporte Goianão: Goiatuba sai na frente, e Aparecidense busca empate Gols saíram no primeiro tempo. Alan Mineiro volta a marcar pelo Camaleão

Pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, o Goiatuba saiu na frente, mas acabou cedendo o empate à Aparecidense no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, na tarde deste domingo (30). Os gols do 1 a 1 saíram no primeiro tempo. A equipe da casa soma seu primeiro ponto na competição, depois de ter perdido para o Vila Nova na estreia. O Camaleão tem 2 pontos em dois empate...