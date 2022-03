Esporte Goianão: ingressos das quartas de final vão de 10 a 50 reais Jogos de volta decidem os classificados para as semifinais. Serão dois no sábado (12) e dois no domingo (13). Atlético-GO x Morrinhos será às 18h30

Os ingressos para os quatro jogos de volta das quartas de final do Campeonato Goiano foram colocados à venda pelos quatro clubes mandantes das partidas nesta quinta-feira (10). Os preços vão de 10 reais a 50 reais. Dois jogos serão realizados no sábado (12). Os bilhetes para o jogo entre Vila Nova e Goianésia, no OBA, às 16h30, custam entre 15 (meia do mais bar...