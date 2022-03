Esporte Goianão: Iporá e Anápolis empatam na abertura das quartas de final Partida decisiva será em Anápolis, no domingo (13), às 16 horas

Iporá e Anápolis empataram por 1 a 1 a partida de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, na tarde desta quarta-feira (9), no Estádio Ferreirão, em Iporá. A decisão será no próximo domingo (13), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Quem vencer avança à semifinal. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis. O confronto é o único apenas...