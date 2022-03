Esporte Goianão: Iporá tenta manter equilíbrio para decidir em Anápolis

O único cruzamento entre clubes do interior nas quartas de final do Goianão começará na tarde desta quarta-feira (9), às 15h30, em Iporá. Jogando em casa, no Estádio Ferreirão, o Iporá busca abrir vantagem sobre o Anápolis para decidir a vaga, domingo (13), no Estádio Jonas Duarte, numa boa condição. As duas equipes se destacaram, na 1ª fase, com campanhas diferentes, mas...