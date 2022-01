Esporte Goianão: lateral do Crac recebe alta após choque de cabeça em jogo Igor Pupinski está em Catalão após passar período em observação em hospital em Goiânia

O lateral direito Igor Pupinski, que teve convulsão após choque de cabeça com Luan Sales no jogo entre Atlético-GO e Crac, pela 1ª rodada do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira (26) à noite, está em Catalão após passar período em observação em Goiânia. O jogador postou vídeo no Instagram em que diz estar bem e não ter tido algo mais grave. "Estou passando aqui p...