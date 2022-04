Esporte Goianão: média de público da final será maior do que a outra de torcida única

Torcedores de Atlético-GO e Goiás cumpriram os papéis esperados e esgotaram os ingressos para os jogos da final do Campeonato Goiano, que será disputado pela segunda vez torcida única. Com a alta demanda, a média de público na final do Goianão de 2022 vai superar a marca de 2019, quando Goiás e Atlético-GO decidiram o caneco no Estádio Olímpico, também com torcida úni...