Esporte Goianão: superior no 1º tempo, Anápolis vence em casa

Dois gols marcados no primeiro tempo foram suficientes para o Anápolis garantir, na noite desta terça-feira (25), a primeira vitória no Goianão em jogo disputado no Estádio Jonas Duarte. Superior, o Galo da Comarca fez 2 a 0, com gols do zagueiro Vinícius e do atacante Ariel, na etapa inicial, garantindo três pontos valiosos no projeto do clube de passar de fase.Fo...