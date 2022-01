Esporte Goianão: técnico deixa o Morrinhos após duas rodadas Clube informou que Giovanni Rosa pediu desligamento após empate e derrota em dois jogos

O Morrinhos será o primeiro clube a trocar técnico no Campeonato Goiano. Após um empate e uma derrota na competição, Giovanni Rosa deixou a equipe nesta segunda-feira (31). Segundo comunicado do clube, foi o treinador quem pediu o desligamento. Giovanni Rosa, de 58 anos, comandou o Morrinhos no empate com a Jataiense na 1ª rodada, em casa, e na derrota para o Goia...