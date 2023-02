O Campeonato Goiano vai ter o VAR light, auxiliar de arbitragem de vídeo que utiliza uma tecnologia mais simples e mais barata em relação à que é utilizada atualmente no País. A estreia será na partida entre Vila Nova e Inhumas, no OBA, nesta terça-feira (7), às 19h30. Único árbitro Fifa de Goiás, Wilton Sampaio será o árbitro de vídeo no jogo, auxiliar por Hugo Correa (AVAR).

O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, após a entidade obter, via CBF, autorização da Fifa para estrear o equipamento.

O VAR light precisa ser operado por empresa credenciada (2Live), que está presente no anúncio desta terça-feira (7), e tem a chancela da Fifa. A estrutura tem menos câmeras disponíveis e não utiliza, por exemplo, a tecnologia de traçar as linhas para verificar impedimentos. Os impedimentos flagrantes serão revisados por meio das imagens, apenas. Outro exemplo é que a conversa entre os membros da equipe de arbitragem não fica gravada - há a comunicação, mas não a gravação.

O VAR light também será usado nesta quarta-feira, na Serrinha, local do jogo entre Goiás e Goianésia. André Luiz Castro será o VAR e Edson Antônio será novamente o auxiliar do VAR.

Se tudo der certo nos testes, todos os jogos do Goianão passarão a ter o VAR light, a príncipio, em algumas partidas. Segundo os responsáveis pela operação, nos estádios do interior é possível reservar uma cabine para o VAR e fazer as checagens por meio de tablets, com uma estrutura mais simples do que a usada pelo VAR padrão.

O custo do VAR sempre foi o argumento da FGF para não utilizar o recurso cada vez em mais jogos do Goianão, que nos últimos anos teve a tecnologia nas semifinais e na decisão. A estimativa é de que o preço do VAR light será de 30% a 40% do que custa o VAR - a versão light custará entre R$ 10 mil e R$ 12 mil por jogo.

Presidente da comissão de arbitragem da FGF, Júlio César Motta conhece o conceito do VAR light há pelo menos dois anos e estudava a implantação da tecnologia no futebol goiano.

O VAR light já foi utilizado no Brasil, na Copa Paulista, competição da Federação Paulista de Futebol (FPF), mas não pela empresa 2Live, que pela primeira vez vai operar a tecnologia em uma competição de futebol no Brasil. A equipe da 2Live já trabalhou no VAR na Liga Futsal.

