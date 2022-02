Esporte Goianão: Vila Nova cede empate ao Crac nos acréscimos Tigre lidera Grupo B com 17 pontos, 1 a mais que o Atlético-GO. Time catalano busca gol de empate aos 48 do 2º tempo e embola briga por duas vagas nas quartas de final

O Vila Nova vencia o Crac até os 48 minutos do segundo tempo da partida deste sábado (26), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, mas cedeu o empate na penúltima rodada do Campeonato Goiano. O 1 a 1 faz o Tigre somar um ponto, que é a vantagem que tem, em relação ao Atlético-GO, na liderança do Grupo B. Classificado às quartas de final na rodada anterior, o Tigr...