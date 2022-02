Esporte Goianésia busca empate e impede primeira vitória do Grêmio Anápolis Azulão do Vale consegue gol nos acréscimos e segue na faixa de classificação às quartas de final do Goianão

Em casa, o Goianésia buscou o empate com Grêmio Anápolis, por 1 a 1, e se manteve na faixa de classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano. Diante do atual campeão Grêmio Anápolis, marcado nesta temporada pelo elevado número de empates, o Goianésia saiu atrás no placar quando Luizão anotou o primeiro gol da partida aos 42 minutos do 2º tempo. Apesar de ter sofr...