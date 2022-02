Esporte Goianésia e Goiás esperam clima tranquilo em duelo Clubes tiveram disputa na CNRD nos últimos meses por causa de negociação do atacante Michael

Nos últimos meses, Goiás e Goianésia travaram uma disputa no âmbito da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido a um imbróglio na negociação do atacante Michael. As diretorias do time esmeraldino e do Azulão do Vale esperam que o duelo desta quarta-feira (9), às 19 horas, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, entre as duas equipes, transcorra dentro da norma...