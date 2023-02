No encerramento da 10ª rodada, na noite deste domingo (12), o Goianésia venceu o Anápolis por 2 a 0, gols de Gabriel Correia e Doda, e entrou na faixa de classificação para as quartas de final faltando uma rodada para o fim da 1ª fase do Campeonato Goiano. Restam três vagas para a próxima fase, que serão definidas na última rodada, quarta-feira (15).

O Azulão do Vale, que pediu para o jogo ser disputado à noite para testar a nova iluminação do Estádio Valdeir José de Oliveira, derrubou a invencibilidade do Galo da Comarca, que durou oito jogos

Na próxima rodada, a última da fase de classificação, Iporá (6º), Anápolis (7º), Goianésia (8º) e Goiânia (9º) disputam três vagas nas quartas de final.

Os três que estão no G8 vão em boas condições para avançar porque só dependem deles ou de que o Goiânia não vença o Iporá.

O Goianésia foi melhor que o Anápolis durante todo o jogo. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Gabriel Correia marcou o primeiro gol. O Anápolis fez a reposição, mas a bola ficou com o Goianésia. Adailson puxou a jogada pela esquerda, puxou para o meio arrastando a marcação. Gabriel Correia foi para o lado esquerdo, recebeu e chutou cruzado.

No segundo tempo, o Goianésia teve bola na trave e parou no goleiro do Anápolis. Nos acréscimos, aos 46, Doda fez o segundo do Azulão do Vale ao aproveitar a sobra e completar para o gol.

Jogos da última rodada que envolvem equipe que lutam pelas últimas três vagas nas quartas de final:

Goiânia x Iporá

Anápolis x Grêmio Anápolis

Atlético-GO x Goianésia