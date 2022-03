Esporte Goianésia x Anápolis: Azulão deseja voltar ao mata-mata

Livre da ameaça do rebaixamento, o Goianésia entra em campo neste sábado (5), às 16h30, para enfrentar o Anápolis em busca de um retorno ao mata-mata do Campeonato Goiano. Vice-campeão em 2020, o Azulão do Vale parou na fase de classificação na última temporada, mas deseja seguir o mesmo caminho do Anápolis e participar das quartas de final.Após passar por dificuldades na virada ...