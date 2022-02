Esporte Goianésia x Goiás: diante do Azulão, alviverde tenta voltar a vencer Clube esmeraldino busca evolução coletiva e mais pontos na tabela de classificação para tentar tomar a ponta do Grupo A

Em busca de evolução coletiva e mais pontos na tabela de classificação para tentar tomar a ponta do Grupo A, o Goiás fecha o 1º turno da fase de classificação do Campeonato Goiano na noite desta quarta-feira (9), às 19 horas, diante do Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia.Após conseguir a primeira vitória ao bater a Jataiense, o time esmeraldino...