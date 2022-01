Esporte Goianésia x Morrinhos: clubes buscam reabilitação Times não venceram na rodada de abertura e querem primeira vitória no estádio Valdeir José de Oliveira

Goianésia e Morrinhos não venceram na rodada de abertura do Goianão. Por causa disso, precisam da vitória na tarde deste domingo (30), às 16 horas, na partida que será disputada em Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira. As duas equipes não jogaram bem e serão cobradas por um resultado positivo para brigar por vaga às quartas de final do Goianão. Por isso, ter...