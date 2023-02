Uma característica do Goianão 2023 tem sido ter pelo menos um confronto direto por rodada. Nesse contexto, o Vila Nova visita o Goianésia neste sábado (4). Os dois times buscam reabilitação na competição na tentativa de se consolidar na faixa de classificação à fase eliminatória. O duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Goiano será disputado a partir das 16 horas no estádio Valdeir José de Oliveira.

Vila Nova e Goianésia chegam para o jogo deste sábado com o mesmo objetivo: voltar a vencer após sequência de duas partidas sem vitória. Os times iniciaram a rodada com 10 pontos e o Azulão do Vale, 6º colocado, está uma posição à frente do Tigre por ter uma vitória a mais que a equipe colorada.

As duas equipes possuem a meta de finalizar a 1ª fase do Goianão entre os quatro primeiros. Por isso, os confrontos diretos serão determinantes na busca dos clubes por esse objetivo. Vila Nova e Goianésia querem se recuperar após tropeços nas duas últimas rodadas para seguir a busca por melhor colocação na tabela.

Diante do Goianésia, o Vila Nova tenta vencer pela primeira vez como visitante. O Tigre encara o Azulão do Vale após perder o clássico para o Goiás e empatar sem gols com o lanterna Grêmio Anápolis. São resultados que ligaram o alerta na equipe, por causa da colocação do time - 7º lugar.

Uma espécie de pacto feito no clube é o de conquistar o primeiro triunfo como visitante. Após sete jogos, o Vila Nova é o clube que mais empatou (quatro vezes) e só venceu duas vezes na competição, ambos no OBA.

“Qualquer jogo no campeonato será difícil. Tivemos o jogo recente em casa (contra o Grêmio Anápolis), em que a equipe adversária deu trabalho. Vai ser difícil contra o Goianésia, fora de casa, porque teoricamente vamos jogar em um campo irregular. Temos que ir lá e buscar pontos para subir na tabela. Nosso objetivo é terminar entre os quatro primeiros”, contou o atacante Guilherme Parede.

O técnico Claudinei Oliveira tem três dúvidas para armar a equipe, todas por questão de desgaste. Marlone, Neto Pessoa e Diego Renan podem ser preservados contra o Goianésia.

Uma certeza é alteração na zaga. Após cumprir suspensão, o zagueiro Jordan volta ao time titular. Ele formará dupla de zaga com Doma, que ganhou a disputa particular com Carlos Alexandre.

“O Campeonato Goiano é uma competição de tiro curto, temos que ganhar o mais rápido possível para subir na tabela e ficar entre os quatro melhores”, completou o atacante Guilherme, que será titular no Tigre.

Do outro lado do confronto, o técnico Sílvio Criciúma não tem desfalques e deve ir a campo com o time base do Azulão do Vale. Os destaques são o meia Gabriel Correia e o atacante Adaílson, que participaram diretamente de cinco dos sete gols da equipe no Goianão 2023.

Esse será o 33º jogo entre Vila Nova e Goianésia na história. No retrospecto geral, o Tigre venceu 15 partidas, enquanto o Goianésia venceu dez vezes. Sete jogos terminaram empatados. No ano passado, os clubes foram adversários nas quartas de final do Goianão. A equipe colorada levou a melhor após duas vitórias.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada

Jogo: Goianésia x Vila Nova

Local: estádio Valdeir José de Oliveira (Goianésia/GO)

Data: 4/2/2023

Horário: 16 horas

Transmissão: DAZN

Ingressos: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada)

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Danilo Bonifácio

GOIANÉSIA: Wallace; Júlio Ferrari, Rodrigo Paganelli, Marcão e Raphael Soares; Mateus da Silva, Edmundo e Gabriel Correia; Elicley, Raí e Adailson. Técnico: Sílvio Criciúma.

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Doma, Jordan e Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf, Sousa e Lourenço (Marlone); Vinícius Leite, Neto Pessoa (Hyuri) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.