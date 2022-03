Esporte Goianésia x Vila Nova: calma para decidir Vila Nova minimiza favoritismo diante do Goianésia e pede atenção com o jogo de ida, em que rival terá como trunfo o artilheiro do Estadual

O Vila Nova visita o Goianésia na noite desta quarta-feira (9), às 20 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira, para dar início ao duelo das quartas de final do Campeonato Goiano. O Tigre deixa o favoritismo de lado e busca um jogo perfeito para interromper a sequência de empates em que vive. O time colorado terminou a 1ª fase do Campeonato Goiano na liderança ...