O goiano Pedro Namba foi vice-campeão brasileiro sub-20 de escalada, na modalidade boulder, em Curitiba. O atleta é um dos três goianos na competição e defende a equipe da Escale, de Goiânia. Iasmin Freitas também defende a equipe goianiense, apesar de ser de Brasília, e também foi vice-campeã brasileira sub-20.

Felipe Pinto foi 5º colocado na prova sub-20. A caçula da equipe que está em Curitiba, Luiza Fagionato, de apenas 11 anos, disputa sua primeira competição nacional e já pegou uma disputa de final. Na final do juvenil C feminino, ela terminou em 5º lugar.

As finais de boulder foram disputadas nesta sexta-feira (16). Todos seguem para a disputa da modalidade guiada, a partir deste domingo (18). As eliminatórias serão domingo e as finais, na segunda-feira (19).

A partir da próxima quinta-feira (22), começa o Brasileiro Pro, no mesmo local. Iasmin Freitas, Pedro Namba e Felipe Pinto vão disputar.