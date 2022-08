Seis anos depois de conhecer a escalada e iniciar na modalidade, o goiano Pedro Namba, de 19 anos e uma das promessas do Brasil no esporte, vai disputar sua primeira competição internacional. O Campeonato Mundial Juvenil começa nesta segunda-feira (22), em Dallas (Texas), nos Estados Unidos, e abriga os planos que o jovem tem para os próximos meses e anos na escalada, que foi incluída nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, realizados em 2021, e se repetirá em Paris-2024.

Pedro Namba vai competir em dois tipos de prova no Mundial. Nesta segunda-feira (22), disputa a classificatória de boulder. Se avançar, disputará a semifinal na terça (23). A decisão é na quarta (24). Alguns dias depois, em 28 de agosto, o goiano disputa a competição guiada nos mesmos moldes, com classificatória, semifinal e final.

O escalador goiano é um dos seis atletas que vão representar o Brasil - cinco viajaram a partir do Brasil e um já mora nos Estados Unidos. Pedro Namba está em seu último ano de categorias de base e tem planos para seu crescimento no esporte. O Mundial é um primeiro passo e o objetivo do goiano é buscar experiência.

“Como vai ser a minha primeira competição internacional, não estou com muita expectativa por um bom resultado. Meu maior objetivo, na verdade, é ganhar muita experiência. Provavelmente, meus maiores adversários são os atletas do Japão e da França”, contou Pedro Namba, que viajou na sexta-feira (19) para Dallas.

O atleta goiano está no Mundial por fazer parte da seleção brasileira juvenil, o que conseguiu por ter tido bons resultados em 2021. Na categoria júnior, Pedro Namba foi 3º colocado no Brasileiro nas modalidades boulder e guiada.

“Em 2017, participei da minha primeira competição de nível nacional. Não consegui uma colocação muito boa, porém continuei competindo e, em 2021, consegui meu melhor resultado em competições. Com isso, consegui entrar na seleção juvenil, o que garantiu minha vaga no mundial juvenil”, contou o jovem atleta.

Pedro Namba admite que é difícil viver apenas da escalada no Brasil, mas conta com o apoio dos pais para perseguir o sonho. O escalador, que recebe salário da Associação Brasileira de Escalada e Bolsa Atleta, está juntando dinheiro para tentar fazer períodos de treinos na Europa no próximo ano. A partir de outubro, além de treinar em Goiânia, o goiano pretende incrementar o orçamento dando aulas.

“O esporte ainda está evoluindo, cada vez mais surgem marcas apoiando a escalada e os atletas. Estamos no caminho certo e, em um futuro não tão distante, será possível viver apenas da escalada sem muita dificuldade”, projetou o atleta.

Com a inserção da escalada em Jogos, o sonho olímpico também se tornou uma meta para Pedro Namba. “Meu maior sonho é conseguir participar das Olimpíadas algum dia. Gostaria muito de já conseguir participar em 2024, porém minha meta é para 2028”, contou o goiano.