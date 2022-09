Com quatro equipes em busca do título estadual, começa, neste sábado (24), o Campeonato Goiano Feminino Adulto, principal torneio em âmbito local do futebol feminino. Aliança, Atletas de Jesus, Morrinhos e Vila Nova buscam não só a conquista de uma taça, mas a promoção da modalidade em Goiás.

O campeonato será disputado em dois turnos. O campeão de cada um deles se classifica para a grande final da competição. Caso uma mesma equipe vença os dois turnos, será declarada a campeã de 2022.

O Vila Nova/Universo inicia o campeonato com o objetivo de defender o título obtido em 2021. O time colorado vive um bom momento após conquistar, também, acesso à Série A2 do Brasileiro em 2021.

Líder do projeto no clube colorado, William Mendes explica como o Tigre chega para a disputa. “O Vila chega com a motivação de sempre, o trabalho de sempre e a mesma pegada desde o início do projeto em 2020. Respeitamos os adversários, mas, na minha opinião, já entra como favorito por ser o atual campeão e pelo acesso à Série A2. Isso nos remete essa responsabilidade”, frisou o dirigente.

O Vila Nova vai trabalhar com 24 atletas e também tem pela frente a participação no Pan-Americano no México, em outubro, representando o Brasil.

Outra equipe apoiada pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo) é o Atletas de Jesus, que possui parceria com a instituição de ensino e vai participar da competição estadual com 25 atletas.

“Estamos nos preparando muito bem e vamos estrear contra o nosso ‘time A’, que é o Vila Nova/Universo, atual campeão goiano e com acesso no Brasileiro. Nosso time está com uma pegada forte, treinando bem, com 25 atletas que treinam futsal desde janeiro e que agora está com a missão de jogar o Goiano de campo”, disse o técnico Lásaro Caiana, que espera um bom papel da equipe no torneio.

Vice-campeão na última edição, o Aliança disputará mais uma edição do Campeonato Goiano e segue com a parceria formada com o Goiás. A equipe terá como base o time que disputou a Série A2 do Brasileiro.

Para a gestora do futebol do Aliança/Goiás, o clube sempre entra na competição estadual com a responsabilidade de lutar pelo título. “(Objetivo) É de ser campeãs, claro. Esse é sempre nosso objetivo no Campeonato Goiano”, frisou Patrícia.

Estreante na competição, o Morrinhos chega para a disputa com o intuito de ganhar experiência e também promover o futebol feminino na região Sul de Goiás. A equipe é liderada por Keyllani Patricio, que explicou como o time do interior se preparou. “O Morrinhos está indo com o objetivo de ter experiência. Nossa intenção é preparar uma equipe que seja boa o suficiente para entrar na competição e competir de igual para igual. Claro que nessa primeira edição, não dá ainda para esperar isso”, frisou.

Para Keyllani Patricio, o projeto de futebol no Morrinhos serve para alavancar a modalidade. Ela espera inspirar outras equipes a montarem seus projetos e disputarem o Goiano para fazer com que o futebol feminino evolua em Goiás.