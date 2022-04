Esporte Goiano fica próximo de ir à Áustria disputar Mundial de Aviãozinho de Papel Campeonato Internacional organizado por empresa de energéticos reúne representantes de 61 países, em maio. Final nacional acontece na próxima segunda (18), no Rio de Janeiro

Goiás tem um representante na fase classificatória nacional do Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel. O estudante de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Silva, de 24 anos, conseguiu manter um avião de papel no ar por 9.62 segundos, atingiu o primeiro lugar do ranking nacional e desponta como favorito para representar o Brasil no Mundial. Após 20 cla...