Um bombeiro goiano ganhou 8 medalhas nos Jogos Mundiais das Polícias e Bombeiros, em Rotterdam, na Holanda. Realizados entre 22 e 31 de julho, a competição teve o bombeiro Gustavo Sousa Gimenes como único representante de Goiás.

Gustavo ganhou 3 ouros: 100m borboleta; 200m medley e no revezamento 4x50 medley misto, onde participaram com ele um integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBM-DF), um da Polícia Militar do Distrio Federal (PM-DF) e um da Polícia Civil, também do DF.

Além dos ouros, ele ganhou 3 pratas: 50 metros borboleta; travessia de 3,4 quilômetros e revezamento 4x50 metros. As outras 2 medalhas foram de bronze: 50 metros livre e 100 metros livre.

Mais de 10 mil competidores de vários países participaram dos jogos, divididos em 60 esportes. Segundo informações oficiais, os Jogos Mundiais das Polícias e Bombeiros são considerados o segundo maior evento esportivo do mundo, ficando atrás apenas das Olimpíadas.

