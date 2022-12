O árbitro Wilton Pereira Sampaio vai se tornar, no sábado (10), o terceiro árbitro brasileiro com mais jogos na história da Copa do Mundo. O goiano foi escalado, ao lado do conterrâneo Bruno Pires e do paranaense Bruno Boschilia, para comandar a arbitragem da partida entre Inglaterra e França, pelas quartas de final do Mundial do Catar.

Na história, só Carlos Eugênio Simon e Sandro Meira Ricci foram árbitros de campo em mais partidas que o profissional goiano.

Simon soma sete partidas pelas Copas de 2002, 2006 e 2010. Ricci possui seis jogos no currículo, pelos Mundiais de 2014 e 2018. Wilton Pereira Sampaio vai empatar, em terceiro, com o ex-árbitro José Roberto Wright, com quatro partidas - Wright apitou todas em 1990.

Até aqui, Wilton Pereira Sampaio apitou, com os auxiliares Bruno Pires e Bruno Boschilia, três jogos: Senegal 0x2 Holanda, pela 1ª rodada do Grupo A, Polônia 2x0 Arábia Saudita, na 2ª rodada do Grupo C e Holanda 3x1 Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial. Em todos foi elogiado por comentaristas de arbitragem no Brasil e tem sido bem avaliado pela Fifa.

“O Wilton (Pereira Sampaio) e a equipe (Bruno Pires e Bruno Boschilia) estiveram muito bem nos jogos que atuaram. Teve o primeiro jogo que foi mais fácil e o segundo, mais difícil. Wilton é experiente e sua característica se adequa a jogos de Copa, que são mais técnicos”, analisou Sálvio Spínola, ex-árbitro e comentarista de arbitragem do grupo Globo.

O Brasil já fez história com a arbitragem na Copa do Catar. É a primeira edição em que cinco jogos do Mundial contaram com participação brasileira na arbitragem principal das partidas. Além dos jogos comandados por Wilton Pereira Sampaio, o paulista Raphael Claus trabalhou como árbitro de campo do duelo entre Inglaterra e Irã, pela 1ª rodada do Grupo B.

No Catar, Wilton Pereira Sampaio tem feito atuações que o colocaram como um dos principais árbitros da Copa e sempre bem avaliado na avaliação feita pela comissão de arbitragem da Fifa depois das rodadas.

O goiano tem sido escalado em rodadas em que outros destaques da Copa também aparecem, casos do inglês Michael Oliver (que vai apitar o jogo do Brasil contra a Croácia), o holandês Danny Makkelie, o polonês Szymon Marciniak e do norte-americano Ismail Elfath.

“Foram muito boas as arbitragens dele (Wilton Pereira Sampaio) até aqui. Foi uma surpresa ele superar uma escola de árbitros europeus em jogo de seleções europeias”, salientou o ex-árbitro Sálvio Spínola.

Bem fisicamente, Wilton Pereira Sampaio tem tido atuações em que ele não é o centro das atenções, mostra um respeito ao jogo e sua dinâmica. Quase não aplicou cartões amarelos neste Mundial e tem sido respeitado por jogadores das seleções.

Sua sequência na Copa do Mundo, porém, pode ser encerrada neste sábado (10) com o grande jogo entre Inglaterra e França, que provavelmente será a partida mais difícil do goiano no Catar pela importância do duelo (vale vaga na semifinal), rivalidade entre as equipes e o momento que o Mundial chegou, em sua reta final.

Para seguir sendo escolhido no Catar, Wilton Pereira Sampaio depende das seleções sul-americanas. Essa resposta ele já terá nesta sexta-feira (9), com os jogos do Brasil e Argentina, diante de Croácia e Holanda, respectivamente.

Se Brasil ou Argentina, que jogam na sexta, avançarem à semifinal, a tendência é que o goiano não apite mais partidas no Catar. Isso pode ocorrer pelo fato da Fifa optar por árbitros de países ou confederações não envolvidos entre as seleções que estão classificadas para determinadas fases.

Polônia (Szymon Marciniak), Espanha (Antonio Mateu) e Estados Unidos (Ismail Elfath), por exemplo, não estão mais na Copa. O italiano Daniele Orsato é outro profissional - a seleção de seu país sequer foi ao Catar.

Esses profissionais levam vantagem na próxima escala, que será da semifinal. Wilton Pereira Sampaio só deve ser escolhido novamente, ao lado de Bruno Pires e Bruno Boschilia, se nenhuma seleção sul-americana chegar entre os quatro melhores da Copa.

O mesmo vale para Raphael Claus, Danilo Simon, Rodrigo Figueiredo e Neuza Back, outros profissionais da arbitragem brasileira que continuam no Catar e também ficam no aguardo para saberem se poderão aparecer nas próximas escalas da Copa do Mundo.