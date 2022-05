Esporte Goiano Sub-13: Atlético-GO vence o Goiás e abre vantagem na decisão Time rubro-negro joga pelo empate para conquistar a taça na próxima quinta-feira (19)

Atual campeão, o Atlético-GO venceu o Goiás, por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Goianão Sub-13 e abriu vantagem para a conquista do bicampeonato da competição estadual. O duelo foi disputado nesta segunda-feira (16), no CT Edmo Pinheiro. No jogo de volta, o Atlético-GO joga pelo empate para conquistar o título estadual. O Goiás terá de vencer por dois ou mais ...