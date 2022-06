Esporte Goiano Sub-20: Goiás vence o Vila Nova; Atlético-GO e Trindade empatam Duelos foram disputados nesta quarta-feira (8), pelos jogos de ida da fase semifinal da competição estadual

O Goiás venceu o Vila Nova, por 2 a 0, no clássico válido pelo jogo de ida da fase semifinal do Campeonato Goiano Sub-20. Com gols de Victor Hugo e Pablo, o time esmeraldino abriu vantagem pela vaga na decisão do Estadual. A partida foi disputada no Estádio Hailé Pinheiro, nesta quarta-feira (8). Com o resultado, o Goiás joga pelo empate na partida de volta para conquistar classificação à fi...