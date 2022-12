O goiano Valdeir “The Flash” conviveu com Pelé, por alguns dias durante celebração dos 50 anos do Rei. No dia 31 de outubro de 1990, eles foram companheiros em amistoso pela seleção brasileira contra um combinado de atletas do “Resto do Mundo”, que teve atletas que atuaram na Copa de 1990, na Itália.

Essa partida foi a última que o Rei entrou em campo na história. O amistoso foi disputado no Estádio San Siro, em Milão. A seleção brasileira era treinada por Paulo Roberto Falcão e passava por um período de renovação. Com isso, Valdeir recebeu uma oportunidade.

“Tive a felicidade de participar daquele evento, fiquei muito emocionado porque tive a oportunidade de conviver com o Rei do futebol”, contou Valdeir ao POPULAR em outubro de 2020.

O ex-atacante do Atlético-GO e Vila Nova não chegou a dividir o campo com Pelé durante a partida, pois o Rei do Futebol atuou por apenas 43 minutos, enquanto Valdeir entrou na reta final do jogo. Apesar disso, o ex-jogador goianiense se recorda com carinho daqueles dias.

“Ele chegou a treinar com a gente, a conviver no hotel. Ele já não tinha mais aquela velocidade, mas a técnica era muito refinada. É como aquele ditado ‘quem sabe, sabe e não esquece’”, comentou Valdeir.

Outro ponto que chamou muito a atenção do jogador goiano foi a humildade de Pelé. “Quando você conhece aquele mito só de longe você se espanta ao ver o quanto é humano, o quanto é humilde. Ele nos passou muitas coisas boas sobre o que é representar a seleção brasileira”, completou Valdeir.

Na partida, a seleção brasileira acabou sendo derrotada pelo combinado do “Resto do Mundo”. O gol brasileiro foi do meia Neto, que substituiu Pelé aos 43 minutos do 1º tempo. Os gols adversários foram do espanhol Michel e do romeno Hagi.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 2 SELEÇÃO DO MUNDO

Data: 31 de outubro de 1990, quarta-feira;

Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália;



Árbitro: Tullio Lanese;

Assistentes: Sem registro;



Gols: Michel (35'/1°T) (0-1), Gheorghe Hagi (04'/2°T) (0-2) e Neto (15'/2°T).

BRASIL: Sérgio (Ronaldo); Gil Baiano (Bismarck), Paulão, Adílson (Cléber) e Leonardo (Cássio); César Sampaio, Donizete Oliveira (Luís Henrique), Cafu e Pelé (Neto); Charles (Valdeir) e Rinaldo (Careca Bianchezzi). Técnico: Paulo Roberto Falcão.

RESTO DO MUNDO: Sérgio Goycoechea (Michel Preud’Homme), (Thomas N’Kono), (René Higuita); Leo Clijsters (Emmanuel Kunde), Júlio César, Oscar Ruggeri (Sergej Alejnikov) e Hugo Eduardo De León (Lajos Detari); Michel (Gabriel Calderón), Alemão (José Basualdo), Rafael Martín Vasquez (Gheorghe Hagi) e Carlo Ancelotti (Enzo Francescoli); Marco Van Basten (Hristro Stoichkov) e Roger Milla (João Paulo). Técnico: Franz Beckenbauer.