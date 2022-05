Esporte Goianos chegam ao ápice com presença na Copa do Mundo Wilton Pereira Sampaio (árbitro) e Bruno Pires (assistente) foram selecionados para trabalhar, em campo, no Mundial do Catar em 2022

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (19) a lista de árbitros que vão trabalhar na Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano, com a presença dos goianos Wilton Pereira Sampaio, de 40 anos, e o assistente Bruno Pires, de 36. A dupla vai representar o apito goiano no Oriente Médio e marcarão história como primeiros árbitros nascidos em Goiás a trabalharem, ...