Esporte Goianos conhecem caminhos na Copinha; veja os grupos Competição tradicional da base brasileira volta a ser disputada após cancelamento pela Covid-19

O futebol goiano conheceu o caminho que percorrerá no retorno à Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O principal torneio da base nacional volta a ser realizada após ter a competição cancelada pela pandemia da Covid-19 em 2021. Vila Nova, Goiás, Trindade e Aparecidense são representantes do estado na competição, que começa no dia 2 de janeiro de 2022 e tem fi...