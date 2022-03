Esporte Goianos conhecem rivais na 3ª fase da Copa do Brasil; confira Dragão vai encarar o Cuiabá, a equipe esmeraldina desafia o RB Bragantino e o clube colorado enfrenta o Fluminense

Atlético-GO, Goiás e Vila Nova conheceram os adversários da 3ª fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (28), na CBF. O Dragão vai encarar o Cuiabá, a equipe esmeraldina desafia o RB Bragantino e o clube colorado enfrenta o Fluminense As datas previstas para as disputas de jogos de ida da 3ª fase são 20 e 21 de abril. Os confrontos de...