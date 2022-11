O time de tiro com arco do Goiás encerrou a temporada nacional com três medalhas conquistadas no 48º Campeonato Brasileiro Open de Tiro com Arco, encerrado no sábado (19), em Maricá (RJ). A equipe teve dez atletas na disputa e voltou com uma conquista de cada cor.

Na disputa de equipes mistas de arco composto, Thiago Pereira e Camila Hikari venceram a disputa. A medalha de ouro veio com vitória, na final, por 153 a 152 sobre a dupla da Associação Londrinense Tiro com Arco, do Paraná.

Camila Hikari ainda conquistou a prata no individual de arco composto. A atleta acabou derrotada na final por Eiry Cristina Nisi, de Londrina (PR), por 143 a 132.

A equipe masculina de arco composto, formada por Thiago Pereira, Maximiliano Favoreto e Frederico Fogaça, foi bronze. Na semifinal, o Goiás foi derrotado pelo Círculo Militar de São Paulo, que acabou campeão, e disputou o 3º lugar contra a Associação dos Arqueiros de campinas (SP), vencendo a disputa por 226 a 220.

Depois da competição no Rio, Camila Hikari e Max Favoreto foram para Santiago, no Chile, onde disputam até sábado (27), pela seleção brasileira, o Campeonato Pan-Americano de Tiro com Arco. Nesta competição internacional, a equipe de Goiás ainda tem Hélcio Perilo no Parapan. O torneio classifica para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos.



