A penúltima rodada do Grupo A5 da Série D do Brasileiro, neste domingo (10), foi marcada pelas derrotas dos times goianos na competição. O Anápolis, em queda técnica, foi derrotado em casa pelo Operário-MT, por 1 a 0, enquanto o Iporá ficou no empate de 1 a 1 com o líder da chave, o Brasiliense-DF, por 1 a 1. Com estes resultados, a equipe iporaense não tem mais chances de classificação à próxima fase, pois soma 15 pontos e só pode chegar aos 18 pontos, mesma pontuação do Operário-MT. Porém, o time mato-grossense leva a vantagem no número de vitórias caso as duas agremiações terminem a fase iguais em pontos conquistados.

O Anápolis, após sequência de sete vitórias seguidas, vem de quatro rodadas sem vencer - são dois empates e duas derrotas. No Estádio Jonas Duarte, o Galo da Comarca foi batido pelo Operário, de Várzea Grande-MT - gol de Wesley Café no primeiro tempo. O Anápolis tem 24 pontos, em 2º lugar, mas ameaçado pelo Costa Rica-MS, que empatou com o Ação-MT por 2 a 2 e soma 21 pontos. Na última rodada, o Galo da Comarca precisa de um empate fora, diante do Brasiliense-DF, para garantir o 2º lugar da chave.

O Iporá não conseguiu superar o Brasiliense-DF no Estádio Ferreirão, em Iporá. Romarinho abriu o placar para o time do Distrito Federal, mas Renato Soares (pênalti) empatou no segundo tempo. No domingo, o Iporá vai a Várzea Grande-DF para fechar a participação do clube do oeste goiano na Série D. O Iporá tem a vaga garantida na Série D do próximo ano, assim como o Anápolis e o Crac.