O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires vão apitar a partida entre França e Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Os profissionais goianos integram o trio brasileiro, que também tem o paranaense Bruno Boschilia, no Mundial.

O trio brasileiro em 2022 vai para o quarto jogo nesta Copa do Catar. Antes, eles trabalharam nos jogos entre Senegal x Holanda, pela 1ª rodada do Grupo A, Polônia x Arábia Saudita, na 2ª rodada do Grupo C e Holanda x Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial.

O duelo entre Inglaterra e França, porém, pode ser o último do trio brasileiro no Catar. Isso vai ocorrer no cenário em que Brasil ou Argentina siga à semifinal na competição. Como é um árbitro sul-americano, ele não pode estar envolvido em jogos de equipes do continente.

O goiano Wilton Pereira Sampaio vai se tornar o terceiro árbitro com mais jogos apitados em Copas. Serão quatro partidas no Catar, o mesmo número de partidas que o ex-árbitro José Roberto Wright apitou em 1990.

O árbitro goiano só fica atrás dos ex-árbitros Carlos Eugênio Simon, que apitou sete partidas em Mundiais, e Sandro Meira Ricci, que trabalhou como árbitro principal em seis duelos de Copa do Mundo.

Inglaterra e França vão fechar a fase quartas de final da Copa do Catar. O duelo será disputado no domingo (10), no estádio Al Bayt, em Al Khor, a partir das 16 horas (de Brasília).