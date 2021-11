Esporte Goiatuba vence e conquista título da Divisão de Acesso Clube do Sul do Estado havia garantido o retorno à elite do Estadual no meio desta semana

Mostrando superioridade durante todo o torneio, o Goiatuba conquistou neste domingo (14) o título da Divisão do Acesso do Campeonato Goiano. O clube do Sul do Estado havia garantido o retorno à elite do Estadual no meio desta semana, mas confirmou o título com vitória, por 1 a 0, sobre o Aparecida - gol de Alan, no segundo tempo - e chegou aos 22 pontos. No interv...