Esporte Goiatuba vence Morrinhos e garante acesso à elite

Diante de sua torcida, o Goiatuba venceu o Morrinhos, por 2 a 1, no Estádio Divino Garcia Rosa e é o primeiro time a garantir acesso para 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Com a vitória do Azulão, muito festejada pela torcida, a equipe campeã de 1992 chegou aos 19 pontos e só pode ser ultrapassado por um concorrente.Em busca da vitória para se inserir da briga pelo aces...