Esporte Goiatuba x Atlético-GO: Dragão pode garantir vaga Se vencer, Atlético-GO pode ter classificação antecipada às quartas de final, desde que Iporá tropece. Rubro-negro volta a Goiatuba após quase 15 anos

O Atlético-GO tem a chance de garantir, na noite desta quarta-feira (16), em Goiatuba, a classificação antecipada para a próxima fase do Goianão. O Dragão precisa da vitória sobre o time da casa, no Estádio Divino Garcia Rosa, a partir das 19h30. Além disso, ficará na dependência de um tropeço do Iporá em casa, no jogo da tarde, diante do Crac. (Saiba onde assist...