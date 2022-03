Esporte Goiatuba x Vila Nova: chance para confirmar liderança e rodar o elenco Perto de garantir o 1º lugar da chave, Tigre encara o rebaixado Goiatuba no encerramento da 1ª fase

O Vila Nova encara o jogo contra o Goiatuba como uma oportunidade de dar sequência ao time considerado titular e para aumentar a confiança na busca de resultados positivos durante o período que jogará partidas decisivas no Campeonato Goiano e Copa do Brasil. O jogo deste domingo (6), no estádio Divino Garcia Rosa, a partir das 15h30, vale a liderança do Grupo B para o ...