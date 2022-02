Esporte ‘Gol que aumenta a confiança’, celebra volante do Goiás Uma das contratações para a temporada, Auremir marcou o 2º gol da vitória esmeraldina contra a Jataiense

Após três jogos pelo Goiás, o volante Auremir marcou o primeiro gol com a camisa esmeraldina e ajudou o time alviverde a vencer a Jataiense, nesta quinta-feira (3), no encerramento da 3ª rodada do Goianão. Essa foi a primeira vitória da equipe comandada por Glauber Ramos na competição. Leia mais: Glauber indica que manterá rodízio no Goiás Auremir é ...