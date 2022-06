Quer ver carros clássicos em alta velocidade e em disputa por posições no autódromo de Goiânia? A capital recebe pela primeira vez, neste fim de semana, a Gold Classic, que terá duas corridas no domingo (19), no autódromo da capital (veja programação completa no fim deste texto). Serão Opalas, Fuscas, Brasílias, Pumas, Porsches, entre outros carros, na pista.

Nos próximos dias, o autódromo de Goiânia vai reunir pilotos de quatro categorias. Além da Gold Classic, a Copa Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, a

Mercedes-Benz Challenge e a Fórmula Delta terão provas em Goiânia até domingo. A movimentação no autódromo começa nesta sexta-feira (17), com os treinos das quatro categorias.

Na Gold Classic, todos os carros têm que ser de um modelo até 1993. A parir daí, de acordo com as características de cada carro, como motor, pneu e outros equipamentos, há classificação em categorias. São divisões 1, 2, 3 e 4 e premium, para os veículos mais potentes. Dois itens proibidos são motor turbo e câmbio sequencial.

Goiânia terá grid de 30 carros na Gold Classic, mas as duas provas não contam para o campeonato. Será um etapa extra. A temporada já teve duas corridas, com mais de 60 carros na etapa de Interlagos (SP) e 55 na do Velocittá (SP).

Para a prova de Cascavel, que será a 3ª etapa do ano, já são 62 inscritos e a categoria terá de dividir o grid para correr porque a capacidade do autódromo é de 50 carros.

A Gold Classic existe desde 2018 e está em seu 14º evento. Até hoje, nenhum piloto de Goiás competiu na categoria.

O paulista Caio Lacerda, que pilota um Aldee, é líder da categoria premium da Gold Classic.

Programação completa

SEXTA - FEIRA 17/06/2022

08:00 – 10:00 Treino Livre Marcas e Pilotos 1.4

10:05 – 10:35 Treino Livre Fórmula Delta

10:40 – 12:30 Treino Livre Marcas e Pilotos 1.4

13:00 – 13:45 Treino Livre Gold Classic

13:50 – 15:25 Treino Livre Marcas e Pilotos 1.4

15:30 – 16:00 Treino Livre Fórmula Delta

16:05 – 16:50 Treino Livre Gold Classic

16:55 – 17:55 Treino Livre MB Challenge

18:00 – 18:30 Briefing Marcas e Pilotos 1.4

18:30 - 19:00 Briefing Fórmula Delta

SÁBADO 18/06/2022

08:00 – 09:00 Treino Livre Marcas e Pilotos 1.4

08:30 – 11:30 Pesagem de Pilotos e Lacração de Pneus

09:10 – 09:40 Treino Livre Gold Classic

09:45 – 10:15 Treino Livre Marcas e Pilotos 1.4

10:20 – 10:50 Treino Livre MB Challenge - C300

10:55 – 11:25 Treino Livre MB Challenge - CLA 45 AMG

11:20 Retirada de Pneus Marcas e Pilotos 1.4

11:30 – 12:30 Abastecimento Marcas e Pilotos 1.4

11:30 – 11:45 Treino Classificatório Fórmula Delta

11:30 – 11:50 Briefing Gold Classic

11:50 – 12:10 Briefing MB Challenge

11:50 – 12:20 INTERVALO

12:25 – 12:55 Treino Livre Gold Classic

13:00 – 13:15 Treino Classificatório Marcas e Pilotos 1.4

13:15 - 14:20 Abastecimento Marcas e Pilotos 1.4

13:20 –13:50 Treino Livre MB Challenge - C300

13:55 - 14:25 Treino Livre MB Challenge - CLA 45 AMG

14:30 CORRIDA 1 - 2ª ETAPA MARCAS E PILOTOS 1.4

15:30 CORRIDA 1 – FÓRMULA DELTA

16:00 – 17:00 Abastecimento Marcas e Pilotos 1.4

16:30 – 16:40 Treino Classificatório MB Challenge - C300

16:45 – 16:55 Treino Classificatório MB Challenge - CLA 45 AMG

17:00 CORRIDA 2 - 2ª ETAPA MARCAS E PILOTOS 1.4

18:00 Pódio Marcas e Pilotos 1.4 e Fórmula Delta

DOMINGO 19/06/2022

07:00 Retirada de Pneus Marcas e Pilotos 1.4

07:00 – 08:00 Abastecimento Marcas e Pilotos 1.4

08:00 – 08:15 Treino Classificatório Marcas e Pilotos 1.4

08:20 – 08:45 Treino Classificatório Gold Classic

08:20 – 09:20 Abastecimento Marcas e Pilotos 1.4

08:50 CORRIDA 1 – MB CHALLENGE

09:45 CORRIDA 1 - 3ª ETAPA MARCAS E PILOTOS 1.4

10:40 CORRIDA 1 – GOLD CLASSIC

10:30 Pódio MB Challenge e Marcas e Pilotos 1.4

11:30 – 12:00 Track Day do Batom - Bateria 1

11:40 Pódio Gold Classic

12:00 CORRIDA 2 – MB CHALLENGE

13:00 CORRIDA 2 – FÓRMULA DELTA

13:00 – 14:00 Abastecimento Marcas e Pilotos

1.4 13:00 Pódio Mb Challenge e Fórmula Delta

14:00 – 14:30 Track Day do Batom - Bateria 2

14:30 CORRIDA 2 - 3ª ETAPA MARCAS E PILOTOS 1.4

15:30 CORRIDA 2 – GOLD CLASSIC

15:30 Pódio