A goleada de 8 a 3 do Goiás sobre o Goiânia neste sábado (25) foi a maior do clássico na história. Com o resultado, o time esmeraldino encaminhou classificação à semifinal do Goianão 2023. Os dados são do site Futebol de Goyaz.

A maior goleada do clássico até então tinha ocorrido em 2002. Também pelo Campeonato Goiano no estádio Serra Dourada, o Goiás venceu o Galo por 7 a 2 no dia 9 de junho pela 4ª rodada da 2ª fase da competição estadual. A diferença de cinco gols foi igualada neste sábado, mas o número de gols da equipe alviverde foi maior.

O Goiás também voltou a marcar oito gols em um jogo oficial depois de quase 21 anos. Pela extinta Copa Centro-Oeste, a equipe esmeraldina venceu o Serra-ES por 9 a 0 em confronto válido pela 7ª rodada da fase de classificação, no dia 2 de março de 2002, no estádio Serra Dourada.

O clássico deste sábado marcou o retorno dos clubes ao estádio Serra Dourada, após reabertura do principal palco do futebol goiano no ano passado. O jogo da volta das quartas de final será disputado no domingo (5 de março) na Serrinha, a partir das 16 horas. O Goiás pode perder por quatro gols de diferença que avançará à semifinal do Estadual.