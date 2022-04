O técnico da LDU, de Quito (Equador), o argentino Pablo Marini pediu demissão do cargo após a goleada de 4 a 0 para o Atlético-GO no Estádio Antonio Accioly na noite de terça-feira (5).

O treinador decidiu deixar o clube na abertura da fase de grupos da Copa Sul-Americana não só por causa do resultado negativo na capital goiana mas, também, porque não conseguiu fazer um bom trabalho na disputa do Campeonato Equatoriano.

A pressão interna fez com que a saída do comandante se tornasse inevitável. O clube emitiu uma nota no site comunicando a saída do corpo técnico da equipoe.

O treinador argentino dirigiu o clube no campeonato local em seis rodadas, mas os resultados não foram convincentes - a LDU tem dez pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Antes de ser goleado pelo Atlético-GO, a LDU havia sido derrotada pelo Emelec por 2 a 0, na última sexta-feira (1º).

Considerada uma das favoritas à vaga no Grupo F, a LDU larga com derrota, saldo de gols negativo e precisará reagir nas próximas rodadas da Copa Sul-Americana. O próximo adversário será o Antofagasta (Chile), em Quito, no Estádio Casa Blanca.