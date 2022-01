Esporte Goleador do Atlético-GO em 2021, atacante está de saída do clube Em duas passagens, Zé Roberto atuou 83 vezes e marcou 24 gols. Ano passado, foram 16 gols, o que fez dele o artilheiro do clube na temporada

O atacante Zé Roberto está de saída do Atlético-GO. O jogador não participou do treinamento da manhã desta quarta-feira (12) no CT do Dragão. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou que o jogador deixará o clube, mas não revelou se será em definitivo ou por empréstimo, pois tem contrato até 2023. "Estamos negociando ainda", disse o dirigente. O Vasc...