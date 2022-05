Esporte Goleador do Goiás vê time com chance de classificação na Copa do Brasil Nicolas marcou o primeiro gol na Série A, na edição de estreia do artilheiro do clube goiano

O atacante Nicolas foi o principal destaque do Goiás no empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, neste sábado (28), na abertura da 8ª rodada da Série A. Goleador do clube goiano na temporada, o camisa 9 fez o gol do time esmeraldino na partida. Para ele, o desempenho das equipes mostrou que a equipe alviverde pode eliminar os paulistas e avançar na Copa do Brasil. Goiás e RB Brag...